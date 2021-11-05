Также среди "ценных" призов есть абонемент в тренажерный зал.

В России решили стимулировать граждан вакцинироваться от коронавируса. Однако в качестве призов, которые разыграют среди привитых россиян, довольно странные подарки. Люди смогут выиграть три тонны угля, профгигиену полости рта и стрижку.

Акция пройдет в Хабаровском крае, об этом на своей странице в Instagram рассказал врач больницы района имени Лазо Илья Арония.

Так, в одном из регионов РФ пытаются завлечь граждан на прививку "Спутником" акцией. Среди всех, кто будет вакцинирован, власти разыграют "щедрые" подарки, которые наглядно демонстрируют не только реальные проблемы жителей страны-агрессора, но и то, насколько там "заботятся" о жителях.

За первое место обещают подарить прохождение одной медкомиссии. "Счастливчик" сможет выбрать, для чего именно он пройдет осмотр - для получения оружия, водительских прав или же для трудоустройства на работу. За второе место власти подарят сертификат на стоматологическую услугу, которая не входит в перечень бесплатных. К примеру, можно будет сделать так называемую чистку зубов - профгигиену полости рта.

Читайте такжеВ сети высмеяли "омовение" кортежа Путина в дезинфекторе в оккупированном Крыму (фото)За третье место "с барского плеча" обещают подарить парикмахерскую услугу, а за четвертое - абонемент в тренажерный зал. Ну а тому, кто займет пятое место, посчастливится получить то, чем так гордится пропагандистка Скабеева - целых три тонны угля.

Напомним, совсем недавно Скабеева спрогнозировала, как украинцы будут замерзать зимой без угля из РФ. Пропагандистка с улыбкой на лице мечтала о том, как в Украине будут страдать дети и пациенты больниц.

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Автор: Виолетта Орлова