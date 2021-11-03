Мужчина был неприятно удивлен, об аппетите и желании лакомиться такой колбасой он быстро забыл.

В России мужчина купил колбасу и был неприятно удивлен тем, что в ней нашел. Россиянин хотел позавтракать и угостить продуктом свою кошку, но когда он начал разрезать полуфабрикат - нож зацепился обо что-то странное.

Мужчина снял "распаковку" колбасы на видео, он подозревал, что найдет в ней нечто странное. Ролик быстро "завирусился" на форумах и попал в СМИ.

Россиянин рассказал, что он хотел позавтракать бутербродом и чаем. Однако трапеза не удалась - в колбасе он заметил нечто странное. Когда мужчина начал разрезать качалку, он был крайне удивлен. В колбасе оказалась медицинская маска. Более того, когда житель РФ начал разворачивать мерзкую находку, он увидел на ней пятна крови.

Читайте такжеУбийственная настойка: в российском городе умерла 2-летняя девочкаКак в колбасу попала окровавленная маска и почему производитель допускает реализацию таких продуктов с мерзким "угощением" - остается загадкой. Однако в комментариях россияне массово жалуются, что подобные находки совсем не редкость.

Один мужчина рассказал, что совсем недавно он нашел в колбасе оболочку, которая должна быть снаружи полуфабриката, но никак не внутри. Также в изделиях такого типа нередко можно найти крыс, пуговицы и даже презервативы.

Ранее УНИАН уже сообщал о неприятных находках, которые обнаружили в Украине. Так, житель Сум купил по акции колбасу и нашел в ней стекло, а в Житомире мужчина нашел в колбасе хвост и лапы крысы.

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Автор: Полина Кузенко