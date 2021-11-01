Она напомнила, что Россия не будет поставлять энергетический уголь и "обнулит прокачку газа".

Российская пропагандистка Ольга Скабеева нашла повод для радости. Она рассказала, как будут мерзнуть украинские дети в детских садах и пациенты в больницах без спасительного угля из России.

Об этом пропагандистка заявила в эфире канала "Россия-1".

"С понедельника Россия прекращает поставки энергетического угля на Украину, а с января "Газпром" фактически обнулит прокачку газа через ржавую украинскую ГТС, так что ваше "бо-бо", как говорит господин Арестович, будет мерзнущим украинцам, не нам. В том числе мерзнущим пациентам в больницах и малышам в детсадах", - заявила Скабеева.

На циничное заявление Скабеевой отреагировал член украинской делегации в ТКГ Денис Казанский.

"Для этих людей (а точнее нелюдей) действительно нет дна. Но по какому-то недоразумению многие до сих пор считают ВОТ ЭТО нашим "братским народом", - написал Казанский в своем Telegram-канале.

Россия прекращает поставки угля: что известно

Российская Федерация останавливает экспорт энергетического угля в Украину с 1 ноября. Речь идет об угле марки А (антрацит) и Т (тощий). Такой уголь завозила компания ДТЭК (Луганская ТЭС, Криворожская ТЭС), "Донбассэнерго" (Славянская ТЭС) и "Технова" (Дарницкая ТЭЦ, Сумская ТЭЦ, Черниговская ТЭЦ).

По информации участников рынка, запрет не распространяется на коксующийся уголь, а касается только угля, который используется для нужд энергетики.

В свою очередь в Минэнерго отметили, что у Украины на ноябрь уже есть контракты на поставку угля из Польши, Казахстана и Южно-Африканской Республики на фоне прекращения поставок энергетического угля из РФ.

Автор: Анастасия Горбачева