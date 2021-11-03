Семья предполагает, что в сети мог появиться новый челлендж.

В России 12-летний житель Москвы засунул в задний проход отвертку.

Как пишет mk.ru, мальчик признался маме, что поместить инструмент в интимное место ему сказали знакомые из интернета.

Кто именно из виртуальных "друзей" посоветовал так поступить ребенку, тот не признается. Однако родители пришли к двум версиям: либо это было сделано на спор, либо в сети появился некий новый челлендж.

Хотя отвертка оказалась небольшой, взрослые все равно были шокированы. Они вызвали "скорую", ребенка забрали в Морозовскую больницу.

Читайте такжеДетям требуется пересадка кожи после попыток сделать сладости из "Игры в кальмара"Семья собирается обратиться в правоохранительные органы.

Ранее британскому подростку пришлось перенести экстренную операцию после того, как он решил измерить длину своего полового органа, засунув в него USB-кабель.

В Индии мужчина облил клеем половой орган перед сексом и умер.

А житель США отрезал и выбросил свой половой орган в окно во время преследования полицией.

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Катерина Комолова