Правоохранители открыли дело по статье о мелком хулиганстве.

Суд Москвы арестовал на 14 суток российскую порноактрису Ксению Дамову из-за провокационного фото на фоне Кремля.

Об этом сообщает РИА Новости.

Девушка обнажила ягодицы на камеру, приспустив в центре российской столицы брюки. На фото россиянка сделала надпись: "Трусы Навального" (российского оппозиционера, отбывающего срок в колонии за критику действий Кремля – УНИАН).

В судебных материалах говорится о совершении Дамовой преступления по статье о мелком хулиганстве.

В своем Telegram девушка заявила, что была патриотом и что снимок сделан впервые, когда она решила посмотреть на Кремль и Красную площадь.

"Я просто не могла не сфотографировать столько всего любимого и красивого: Россия, Москва, Кремль, Красная площадь, я и моя п*па в боди", – написала россиянка.

Порноактриса добавила, что никого не хотела обидеть.

Как писал УНИАН, 30 октября правоохранители задержали 30-летнюю жительницу Санкт-Петербурга, которая сфотографировалась в трусах на фоне Исаакиевского собора.

Ранее в РФ задержали блогера Руслана Бобиева за перформанс, в ходе которого он имитировал оральный секс на Красной площади с девушкой в куртке с надписью "Полиция".

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Автор: Виолетта Орлова