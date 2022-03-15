В столицах Литвы, Эстонии и Латвии "вдруг появляются "вежливые люди", которых "радостно приветствует местное население", заявили в эфире роств.

Кремлевские пропагандисты угрожают нападением России на страны НАТО.

Об этом шла речь в эфире российского федерального телевидения.

Приглашенные пропагандистом Соловьевым "эксперты" демонстрировали карту Европы со стрелками гипотетической переброски войск РФ, утверждая о якобы намерениях Кремля оккупировать балтийские страны и продвинуться вглубь Западной Европы.

Один из таких "гостей" предложил россиянам сперва ударить по Западу радиоэлектронными средствами приглушения связи Западного военного округа и Балтийского флота.

"Радары натовские слепнут и ничего "не видят", - заявил российский"стратег".

В это время, продолжал пропагандист, русские высаживаются на остров Готланд в Швеции с зенитно-ракетными системами С-400 и противокорабельными ракетными комплексами "Бастион".

А белорусские и российские войска перекрывают Сувальский коридор и изолируют НАТО, Польшу от балтийских стран.

В столицах Литвы, Эстонии и Латвии "вдруг появляются "вежливые люди", которых "радостно приветствует местное население".

"Ну, оно не приветствует, а просто спряталось, закрылось в квартирах", - добавил пропагандист.

Затем, по логике кремлевских рупоров, НАТО узнает о том, что Россия объявила закрытое небо в радиусе 400 км вокруг острова Готланд, а все Балтийское море "находится под прицелом российских "Бастионов".

Размещенные в странах войска НАТО якобы окружают российские десантники, и те, мол, "складывают оружие". В то же время в странах Балтии "провозглашают народные республики".

Что предшествовало

Генсек НАТО Йенс Столтенберг неоднократно заявлял, что Альянс не намерен вступать в войну с Россией, однако будет вместе защищать границы каждой из стран-членов в случае агрессии.

12 марта замглавы МИД РФ Сергей Рябков открыто пригрозил обстрелами конвоев НАТО с оружием для Украины после того, как Столтенберг предупредил Россию о последствиях такого решения.

Кроме того, 13 марта россияне дерзко атаковали Яворовский полигон во Львовской области в десятках км от границы с Польшей – членом НАТО. На что президент Украины Владимир Зеленский отметил, что в следующий раз ракеты российских террористов могут упасть уже на территорию альянса, если НАТО не закроет небо.

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