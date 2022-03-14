Президент напомнил, что в прошлом году предупреждал лидеров НАТО о том, что если не будет жестких превентивных санкций против РФ, она пойдет войной.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал сегодняшние обстрелы: Если НАТО не закроет наше небо, то российские ракеты упадут на дома граждан стран Альянса.

Об этом он заявил в видеообращении.

Президент напомнил, что сегодня 18-й день борьбы украинцев за свою независимость.

"Начало сегодняшнего дня было черным - авиабомбы снова били по нашему государству от Востока до Запада. 30 ракет на одну только Львовскую область. В результате обстрела в Международном центре миротворчества и безопасности погибли 35 человек, еще 134 человека получили ранения. Там не происходило ничего, что могло бы угрожать территории РФ. И всего лишь в 20 км оттуда границы НАТО", - отметил Зеленский.

Он рассказал, что в прошлом году предупреждал лидеров НАТО о том, что если не будет жестких превентивных санкций против РФ, она пойдет войной.

"Мы были правы. Я говорил в течение долгого времени, что Северный поток-2 - оружие, которое ударит по всей Европе. Теперь это очевидно. И сейчас я повторяю снова: если вы не закроете наше небо, то это лишь вопрос времени, когда российские ракеты упадут уже на вашу территорию, на территорию НАТО, на дома граждан стран НАТО", - подчеркнул президент.

Зеленский также напомнил, что сегодня на Киевщине был убит американский журналист, а его коллега получил ранения.

"Это было сознательное нападение российских военных. Они знали, что они делают, но похоже, не все на Западе знают, что они делают", - подчеркнул он.

Глава государства также рассказал, что на востоке Украины оккупанты "решили демилитаризовать и денацифицировать" Святогорскую Лавру УПЦ МП.

"На время удара на территории монастыря находились монахи и сотни беженцев, никакой военной цели у Лавры или рядом с ней не было. Но российские военные не останавливаются даже и перед ударами по Лавре. Один лишь этот факт демонстрирует, что вся идеология РФ является просто ложью", - считает он.

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