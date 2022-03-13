Во Львовской ОВА назвали обновленные данные по сегодняшней ракетной атаке на Яворовский полигон.

В результате ракетной атаки на Международный центр миротворчества и безопасности, расположенный на Яворовском полигоне (Львовщина) погибли 35 человек, еще 134 - травмированы.

Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

По состоянию на 12:00 почти все пожары на территории центра ликвидированы, взрывотехники и другие специалисты дообследуют территорию, разобрали большую часть завалов.

"К сожалению, мы потеряли больше героев: 35 человек погибли в результате обстрела центра миротворчества и безопасности. Еще 134 с разной степенью поражения находятся в госпитале. Команда Львовской ОВА будет обновлять данные, поэтому следите исключительно за официальными сообщениями", - отметил Козицкий.

Россияне нанесли авиаудар с акватории Черного и Азовского морей. Самолеты подняли в аэропорту Саратова. В общей сложности оккупанты выпустили более 30 ракет. Сработала украинская система противовоздушной обороны. Часть ракет была сбита в воздухе.

Утром 13 марта стало известно, что во Львове была объявлена воздушная тревога. В сети сообщили, что в областном центе было слышно два сильных взрыва.

Местный депутат Игорь Зинкевич сообщил, что взрывы - результат работы украинской противовоздушной обороны по российским ракетам.

Взрывы на Львовщине прогремели впервые со времени вторжения РФ в Украину.

Через некоторое время стало известно, что РФ нанесла авиаудар по Яворовскому полигону. Уничтожен Международный центр миротворчества и безопасности. Сначала власти сообщали о 9 жертвах и 57 пострадавших. Министр обороны Алексей Резников в очередной раз призвал НАТО закрыть небо над Украиной.

Напомним, рано утром 24 февраля российские войска ворвались в Украину.

Враг сначала бомбил военные объекты, а затем атаковал и мирные населенные пункты, в частности, Киев, Чернигов, Мариуполь, Харьков, Херсон и Житомир.

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