Один дом принадлежит самому телеведущему, а второй - его матери.

Еще два особняка российского пропагандиста Владимира Соловьева нашли в Италии. Команда российского оппозиционера Алексея Навального отметила, что один дом принадлежит Соловьеву, а второй по документам принадлежит его матери.

Об этом говорится в новом расследовании команды Навального, обнародованного на YouTube.

"Никто из семьи Соловьева, включая пожилую маму, не имеет хоть сколько-нибудь сопоставимых доходов для приобретения, даже для содержания такого имущества. Мама владеет домом, купленным на деньги Соловьева. И владеет им исключительно в его интересах. Поэтому этот дом тоже должен быть арестован", – говорится в сообщении.

Кроме того, расследователи обратились к властям Италии, чтобы они отозвали визы и вид на жительство для всех членов семьи Соловьева, "поскольку их проживание в Италии возможно только за средства Соловьева, перечисленные из России, что невозможно из-за санкций".

Таким образом, в ЕС уже нашли четыре особняка Соловьева, два из которых уже арестованы.

Как ранее сообщал УНИАН, Европейский Союз ввел санкции против российских пропагандистских ресурсов Sputnik и RT/Russia Today. Пропагандист Соловьев также попал под санкции ЕС.

Позже санкции в отношении российских пропагандистов ввела Канада. Кроме того, ограничения коснулись 10 чиновников, олигархов и других персон из окружения Путина в связи с военным вторжением России в Украину.

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