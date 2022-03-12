Ранее Столтенберг предупреждал россиян о последствиях для РФ в случае атак на конвои с оружием от членов Альянса.

Конвои с военной помощью от стран НАТО для Украины становятся законными целями для Вооруженных сил России.

Об этом в эфире Первого канала заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, цитирует ТАСС.

"Мы предупредили США, что оркестрованная ими накачка Украины вооружением из целого ряда стран не просто опасный ход, а действие, которое превращает соответствующие конвои в законные цели", - ответил он.

Американский президент Джо Байден во время своего очередного выступления в Вашингтоне 11 марта заявил, что США не планируют вступать в войну с Россией. Однако, подчеркнул Байден, НАТО будет "защищать каждый дюйм своей территории".

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг предупредил о последствиях для россиян в случае атаки на конвои с оружием от членов Альянса. В случае нападения ВС РФ "сработает статья пятая".

В разведке США действительно опасаются, что Россия попытается заблокировать поставки украинской армии оружия из ЕС и Соединенных Штатов с помощью авиаударов или артиллерийских обстрелов.

Оружие, поступающее с Запада, выгружается в приграничных странах, таких как Польша, а затем отправляется по суше.

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