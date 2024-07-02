Российская пропагандистка Юлия Витязева заявила, что Россия должна добиться уничтожения украинской государственности.

Отрывок из эфира российской передачи "День Z" опубликовал украинский журналист Денис Казанский. "Российская государственная пропаганда сейчас уже ничем не отличается от пропаганды нацистов из Третьего Рейха. То же самое они говорили про Чехословакию и Польшу в 1939", - написал он в своем Telegram-канал.

Витязева говорит зрителям, что не испытивает никакой эмпатии к Украине, а само государство должено прекратить свое сущестование после "победы России".

"Да, что-то мы себе возьмем. В любом случае больше, чем сейчас. Да, возьмем губернии. А дальше - решать, что делать. Серая зона, буферная зона, неважно. Но никакой государственности там быть не должно", - заявила пропагандистка.

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