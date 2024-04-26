Цинично один из экспертов прокомментировал недавний удар по харьковской телебашне.

Российские пропагандисты в эфире федерального канала заявили, что Россия наносит удары по Харькову просто потому, что "это красиво". Кремлевским прихвостням понравилось, как падала разрушенная ракетой телебашня.

"Это символ. Во-первых, это красиво. Ну, как она падает замечательно. Во-вторых, это демонстрация возможностей российского вооружения", - заявил с улыбкой один из "экспертов".

Украинский журналист из Донецка Денис Казанский, комментируя этот фрагмент видео, отметил, никакой рациональной цели у оккупантов нет. "Им просто нравится убивать украинцев. Россияне - это маньяки, которые получают удовольствие от страданий тех, кого еще вчера называли одним народом", - отметил он.

Удар по харьковской телебашне

22 апреля во время очередной атаки по Харькову россия попала ракетой в телебашню, была разрушена ее конструкция.

Представитель Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш выразил убеждение, что это попадание по телебашне не было случайным, потому что удар пришелся по середине конструкции. По его словам, скорее всего, враг имел целью перебить связь, чтобы распространить сигнал своей российской пропаганды и ограничить вещание украинского государства.

Президент Украины Владимир Зеленский также сказал, что это попытка оккупантов ограничить Харьков в связи и доступе к информации.

По данным председателя Харьковской ОГА Олега Синегубова, общая высота башни до попадания - 250 метров. Удар был на высоте около 140 метров. Повреждены технические помещения. Оккупанты попали по ней ракетой Х-59.

На следующий день после попадания Синегубов сказал, что конструкцию харьковской телебашни будут восстанавливать после завершения войны с Россией. Он отметил при этом, что существует "альтернатива" для обеспечения вещания.

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