Он хочет, чтобы все жители города покинули его.

Представитель Государственной думе Российской Федерации предложил превратить Харьков в город, в котором будет невозможно жить.

Депутат от "Либерально-демократической партии России" Андрей Луговой в эфире пропагандистского телеканала "Россия 1" заявил, что сейчас оккупационные войска "аккуратно и деликатно" действуют на территории Украины.

"Харьков надо обесточить до такой степени, чтобы он стал нежизнеспособным. Чтобы эти 800 тысяч человек, которые там остались, сели в машины, пешком, с тюками, на повозках - и на запад. То же самое надо сделать с другими городами, в том числе с Киевом", - сказал он.

Харьков страдает от российского террора: последние новости

Напомним, Россия возобновила массированные обстрелы украинской энергетической инфраструктуры. После ракетных и дроновых атак 22 марта в ряде регионов возникли проблемы со светов, только по ДнепроГЭС Россия выпустила восемь ракет.

Самая тяжелая ситуация в Харькове - там Россияне уничтожили ТЭЦ и все трансформаторные подстанции. Вчера город впервые с 2022 года атаковали авиабомбами.

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