Речь шла о ядерной доктрине РФ.

Российский пропагандист Владимир Соловьев подверг сомнению ядерную доктрину Путина, поспорив генерал-лейтенантом в отставке Евгением Бужинским в эфире госканала "Россия-1", пишет Newsweek.

Отмечается, что Соловьев спросил Бужинского, почему Москва не отвечает с использованием ядерного оружия на украинские удары.

"Путин изложил нашу позицию, что в превентивных или демонстративных ударах пока нет необходимости. Надо будет этим воспользоваться, но это если произойдет что-то экстраординарное с точки зрения существования нашего государства", - ответил Бужинский. Видео дня

Соловьев же истерически возразил против этой позиции: "А как мы узнаем, когда произойдет что-то экстраординарное? Раньше экстраординарным был бы удар по Белгороду, гибель мирных жителей. Что экстраординарного? Удар беспилотника по Кремлю, который был относительно недавним. Это не экстраординарно?".

Бужинский заявил, что "в основах политики РФ в области ядерного сдерживания заложены все случаи, когда мы можем применить ядерное оружие":

"Одним из таких пунктов является нанесение ударов по государственным и военным правительствам, которые бросают вызов, а точнее, препятствуют использованию наших средств в ответном ударе".

Напомним, ранее сообщалось, что российские пропагандисты Владимир Соловьев и Маргарита Симоньян, а также другие российские "ястребы" могут стать объектами расследования Международного уголовного суда из-за разжигания ненависти в публичном пространстве.

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