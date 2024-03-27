Он объяснил, в чем заключается главная пробелема.

Для уменьшения российских обстрелов Харьковщины необходимо выводить из строя российские комплексы С-300 и С-400. Ситуация может измениться к лучшему уже вскоре.

Об этом рассказал начальник Харьковского гарнизона и сил обороны Харькова Сергей Мельник в интервью Общественному. По его словам, российские Вооруженные силы модернизировали системы С-300 и С-400 и ракеты для них, поэтому их скорость больше украинской вдвое.

"Поэтому за тот короткий промежуток времени мы ее не можем сбить, потому что нашей системе противовоздушной обороны необходимо выйти на боевой режим и уничтожить эту ракету. Но максимальная дальность пуска этой ракеты по территории Харьковской области - где-то 110 километров. К сожалению, системы артиллерийского огня и системы РСЗО не достают до систем С-300 Российской Федерации, и попасть по ним практически невозможно", - пояснил он.

Для решения проблемы нужна комплексная мера с авиацией и западными системами РСЗО, которые имеют больший радиус поражения. Российские пусковые системы надо "поймать" и уничтожить в моменте подготовки, добавляет генерал.

"Не проблема в пусковых ракетах, вся проблема заключается в их радиолокационном локаторе - радиолокатор подсветки и наведения, РПН, кабина Ф-1 зенитного-ракетного комплекса С-300, С-400. Без этого локатора ни одна пусковая установка работать не будет. Если этот локатор будет уничтожен, система становится небоеспособной", - говорит Мельник.

Генерал "Марсель" отметил, что украинская армия уже поражала такие локаторы. Более того, он прогнозирует, что уже вскоре ситуация изменится. "Я вам скажу другое: переломный момент будет очень быстро. Мы получим самолеты F-16, будет комплексная программа по уничтожению этих целей и, поверьте, результат будет", - отметил военный.

Удары по Харьковщине: последние новости

С начала полномасштабной войны российские захватнические войска систематически терроризируют Харьков и область, нанося жестокие удары.

Во время массированного обстрела Украины 22 марта россияне запустили по Харьковской области 21 ракету, вызвав блэкаут в городе. В конце недели без света оставались до 200 тысяч абонентов.

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