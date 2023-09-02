Детям "рекомендуют" отказаться от пиццы, а деньги, выделенные родителями на школьные обеды, отдать на поддержу армии оккупантов.

В аннексированном Крыму российские оккупационные власти предлагают учащимся пожертвовать своими школьными обедами ради продолжения кровопролитной захватнической войны в Украине.

Как сообщают российские ТГ-каналы, в одной из школ Симферополя появился контейнер для сбора пожертвований на войну против украинского народа. Детям "рекомендуют" отказаться от пиццы, а деньги, выделенные родителями на школьные обеды, отдать на поддержу армии оккупантов.

Российская пропаганда

В ноябре 2022 года в российские школы вернули военную подготовку времен СССР.

Видео дня

13 июля 2023 года в СМИ сообщалось о том, что Путин готовит Россию к многолетней войне и начал милитаризацию детей. Российских детей воспитывают в убеждении, что смерть на войне – это почетно.

5 августа 2023 года стало известно о том, что в РФ спецназовцы проводят "уроки мужества" для шестилеток. Дети "обучаются" передвигаться по уши в грязи и не бояться наставленного на них оружия.

К 1 сентября 2023 года в школах России появился новый учебник истории. В нем оккупацию Крыма объясняют "необходимостью спасти мир" на полуострове, а полномасштабное вторжение в Украину – предотвращением "конца цивилизации".

В главе о войне в Украине - 17 параграфов. Среди них - "Давление на Россию со стороны США", "Возвращение Крыма", "Специальная военная операция", "Украина — неонацистское государство" и другие.

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