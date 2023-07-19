Историю по новому учебнику российским старшеклассникам будут преподавать уже с сентября.

В России с сентября 2023 года старшеклассникам будут преподавать историю по новому учебнику. В нем оккупацию Крыма объясняют необходимостью спасти мир на полуострове, а полномасштабное вторжение в Украину – предотвращением "конца цивилизации".

Как в учебнике по "Истории России" подается война в Украине, рассказали российские СМИ. Отмечается, что всего в главе о войне в Украине - 17 параграфов. Среди них — "Давление на Россию со стороны США", "Возвращение Крыма", "Специальная военная операция", "Украина — неонацистское государство" и другие.

Так, в параграфе о минских соглашениях рассказывается, что лидеры Германии, Франции и Украины "цинично признавались, что с самого начала воспринимали договоренности как дипломатическую уловку", а реальной целью было "дать Украине возможность нарастить и укрепить свою армию".

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В параграфе про возвращение Крыма сказано, что мир на полуострове спасли дислоцированные там части российского Черноморского флота и прибывшие силы специальных операций. "Вежливые люди, как прозвали местные жители российских военных, обеспечили порядок и безопасность", — говорится в учебнике.

В качестве причин начала вторжения в Украину указано стремление Киева вступить в НАТО и желание получить ядерное оружие. "Это был бы, возможно, конец цивилизации. Этого нельзя было допустить", — сказано в учебнике.

Кроме того, в параграфах касающихся Украины, говорится о преследовании там "любого инакомыслия". По версии авторов учебника, в армии страны широко распространены нацистская символика и лозунги "Москаляку на гиляку", "Бей русню", "Смерть москалям", "Хороший русский — мертвый русский".

Война в Украине по версии российской пропаганды

Ранее Путин поручил рассмотреть вопрос об организации изучения истории так называемой "СВО", также поручил создать музеи, посвящённые войне с Украиной.

Также сообщалось, что в России подготовили учебник истории для 11-х классов с разделом о так называемой "СВО", в котором будут раскрыты причины начала войны в Украине по версии роспропаганды.

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