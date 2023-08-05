Дети "обучаются" передвигаться по уши в грязи и не бояться наставленного на них оружия.

На фоне полномасштабного российского вторжения в Украину в Сочи бывший спецназовец организовал "уроки мужества" для детей в возрасте от 6 лет.

Как сообщают РосСМИ, дети "обучаются" передвигаться по уши в грязи и не бояться наставленного на них оружия. Главной целью таких мероприятий в РФ называют "сохранение памяти и истории Родины для подрастающего поколения".

"Ведь если этим займемся не мы, то найдется кто-то другой, и, не факт, что наш друг", - говорит военный, зачем-то "обучающий" детей плавать в грязи.

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Российское "воспитание"

В ноябре 2022 года в российские школы вернули военную подготовку времен СССР. Минобороны РФ тогда заявило, что этому обучению должно уделяться не менее 140 часов в течение всего учебного года.

13 июля 2023 года в СМИ сообщалось о том, что Путин готовит Россию к многолетней войне и начал милитаризацию детей. Российских детей и подростков воспитывают в убеждении, что смерть на войне – это почетно.

В школах России появился новый учебник истории. Историю по новому учебнику российским старшеклассникам будут преподавать уже с сентября. В нем оккупацию Крыма объясняют необходимостью спасти мир на полуострове, а полномасштабное вторжение в Украину – предотвращением "конца цивилизации".

Отмечается, что всего в главе о войне в Украине - 17 параграфов. Среди них - "Давление на Россию со стороны США", "Возвращение Крыма", "Специальная военная операция", "Украина — неонацистское государство" и другие. "Вежливые люди, как прозвали местные жители российских военных, обеспечили порядок и безопасность", - говорится в учебнике.

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