Российских детей и подростков воспитывают в убеждении, что смерть на войне – это почетно.

Кремль активно развивает детско-подростковую Юнармию. Но это не просто еще один инструмент вербовки "пушечного мяса" на войну, а элемент подготовки России к многолетней войне. Такое мнение в своей статье для Newsweek высказал эксперт по русской культуре и военной пропаганде Ян Гарнер.

Российская Юнармия, созданная Министерством обороны в 2016 году, сейчас быстро расширяется и уже насчитывает 1,3 миллиона членов – детей и подростков. Эта организация, имеющая общие черты с немецким Гитлерюгендом и советской Пионерией, призвана объяснить подрастающему поколению россиян, что "их страна окружена смертельными врагами, что только война может принести мир и что нет большего подвига, чем умереть за Родину".

Гарнер отмечает, что для промывания мозгов юных россиян активно используются современные информационные технологии, что является гораздо более эффективным инструментом чем топорная телевизионная пропаганда.

"С помощью забавных мемов, онлайн-игр и видеороликов в стиле TikTok Юнармия превращает мрачную реальность смертей на поле боя во что-то вдохновляющее", – пишет аналитик.

В качестве показательного примера, Гарнер приводит один из роликов в TikTok, опубликованный официальным аккаунтом Юнармии. В этом видео молодой человек в военной форме во время военного парада подходит к девушке в форме Юнармии, встает на одно колено и, видимо, делает ей предложение выйти замуж.

"В сотнях подобных видеороликов, попавших в ленты социальных сетей молодых россиян, послание повторяют подростки-солдаты и проплаченные Кремлем знаменитости и влиятельные лица. Юнармия — это не место, где можно умереть на войне, которую российские миллениалы, похоже, ненавидят. Это место, где сбываются мечты", – пишет Гарнер.

Аналитик отмечает, что за всей пропагандой Юнармии проглядывается одно главное послание: самые лучшие россияне — это те, кто умирает за свою страну. В сети много пропагандистских видео, где проводится прямая параллель между молодыми солдатами, погибшими во Второй мировой войне с гитлеровской Германией, и такими же молодыми парнями, убитыми в нынешней войне против Украины.

Гибель на войне выпускников Юнармии пропаганда подает не как трагедию, а использует для пафосных "патриотических праздников". Гарнер приводит пример с неким Никитой Недзельским – 20-летнем добровольце из сибирского города Ноябрьск, который погиб в попытке захватить Украину. На похоронной церемонии присутствовали представители прессы, общественные деятели, местные ветераны, школьники и "бойцы" Юнармии.

Аналитик отмечает, что такой подход дает российской молодежи более привлекательную картину, чем пропаганда по ТВ или уроки "патриотизма" в школе: гибель "ради Родины" дает им возможность вознестись в пантеон военных святых России.

"Владимир Путин может умереть или быть свергнут хоть завтра. Но когда молодым россиянам говорят, что война в их стране экзистенциальна, а их павшие святы, им будет нелегко отучиться от милитаризма, охватившего страну. Запад должен быть начеку. Путин сегодня не просто строит армию для войны против Украины. Его военная машина рассчитана на долгие годы конфликта", – резюмирует Гарнер.

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