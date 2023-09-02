По мнению эксперта, для перелома потребуется разгром армии РФ, а его может обеспечить только достаточное количество западного вооружения.

Кардинально переломить ход войны в Украине может разгром российской армии на поле боя, который станет морально-психологическим стрессом для общества РФ и будет способен его "пробудить".

"Россияне до сих пор варятся в своей каше, пропаганда держит в вакууме практически все российское общество. Они верят в то, что у них вторая армия в мире, а все неудачи списывают на то, что у нас, оказывается, тут воюет куча американских, польских наемников", - отметил военный эксперт Олег Жданов.

Обеспечить разгром российской армии на поле боя способно вооружение, добавил эксперт.

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"Ситуацию на поле боя может переломить только вооружение, только оружие, причем оружие мобильное, дальнобойное и высокоточное. Сюда можно отнести самолеты западного образца, оперативно-тактические ракетные комплексы, которые мы до сих пор просим и не получили, высокоточные дальнобойные боеприпасы для HIMARS с дальностью в 150 км в кассетном варианте, - сказал Жданов - Чем больше и чем быстрее бы нам поставили такие виды вооружений, тем быстрее решался бы вопрос разгрома вражеской армии на территории Украины".

Истребители F-16 для Украины - заявление Зеленского

Напомним, президент Владимир Зеленский признался, что Украина рассчитывала получить от западных партнеров всего 12 американских истребителей F-16, а договориться удалось о передаче значительно большего количества самолетов:

"Относительно F-16 - главного самолета нашего будущего флота, есть четкая договоренность с Данией, у нас будет 19 истребителей, они будут идти разными этапами... Относительно ситуации с Нидерландами. Мы договорились, что можем рассчитывать на 42 самолета, больше у них нет. Из них на 18-ти мы будем проходить обучение. Когда мы научимся летать, мы сможем получить эти 18 самолетов".

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