Минобороны России поддерживает этот процесс, заявляя, что этому обучению должно уделяться не менее 140 часов в течение учебного года.

В России вернули программу советстких времено по военной подготовке школьников, отмененную еще в 1993 году.

Как отмечает британская разведка в Twitter, указанные меры необходимы для формирования в России большого числа "патриотов" на фоне захватнической войны против другого государства.

В подготовку включен в том числе опыт обращения с автоматами Калашникова.

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Аналитики напоминают, что российские чиновники пытались возродить эту подготовку в 2014 году после вторжения России в Крым. Была надежда, что эта инициатива улучшит качество призывников.

"Восемь лет спустя мало что изменилось, и качество российских призывников остается низким, с низким моральным духом и ограниченной подготовкой. В настоящее время разрабатывается программа обучения, которая будет завершена к концу 2022 года. Затем она пройдет процесс утверждения", - говорится в отчете разведки.

Минобороны России поддерживает этот процесс, заявляя, что этому обучению должно уделяться не менее 140 часов в течение учебного года.

Это обучение, вероятно, предназначено для подготовки учащихся с военными навыками по мере приближения к призывному возрасту и повышения их готовности к мобилизации и призывам на военную службу, считают аналитики.

Также эта инициатива является частью более широкого проекта по формированию у населения России идеологии патриотизма и доверия к государственным институтам.

Мобилизация в России и провал Путина на поле боя

21 сентября Путин объявил о частичной мобилизации в России, что побудило сотни тысяч мужчин покинуть страну. По данным СМИ, министерство Шойгу собрало минимум 492 тысяч мобилизованных.

Вместо обещанных предварительных учений многих мобилизованных просто бросали на горячие участки фронта прикрывать отступающие подразделения.

Из-за отсутствия подготовки мобилизованные стали для Путина проблемой, а не поддержкой. Как писала британская разведка, именно в связи с восполнением потерь неподготовленными новобранцами наступательный потенциал России закончился. Сообщают о строительстве оккупантами линий обороны на юге и востоке Украины.

На фоне приближающегося краха на поле боя Кремль активизировал попытки начать с Украиной "диалог" - но снова настаивая на своем ультиматуме по "присоединению" Донбасса и Запорожской областей к составу страны. Таким образом Путин желает "купить" время для подготовки к следующему этапу войны с Украиной.

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