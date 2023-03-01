Ребенка могут забрать органы опеки.

В Тульской области арестовали 53-летнего Алексея Москалева. Его обвинили в "дискредитации" армии РФ из-за антивоенного рисунка дочери. Она нарисовала женщину, которая стояла у флага Украины и загораживала ребенка от ракет, летевших со стороны России.

Об этом рассказала "Дождю" муниципальный депутат Ольга Подольская. По ее словам, Москалев рассказал СМИ о преследовании. После этого за ним приехали силовики, посадили в автомобиль и увезли в неизвестном направлении.

Дочь мужчины, Маша, находится дома под присмотром служб опеки. К самому Москалеву приехал адвокат, но его имя не раскрывается, чтоб защитить от возможного давления.

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Отмечается, что Москалев уже дважды получал штрафы за "дискредитацию" армии из-за своих постов в соцсетях. Мужчина также жаловался, что на допросе в здании ФСБ его избили.

Россиян сажают за антивоенную позицию

В России продолжают бессмысленно обвинять людей в "дискредитации" российской армии. Так, жителю Москвы объявили подозрение по этой диктаторской статье за надпись - он вытоптал на снегу фразу "365 нет".

В январе 44-летнюю жительницу Рязанской области Юлию Варакушину задержали за антивоенную надпись в туалете торгового центра.

Зафиксированы и вовсе странные ситуации. К примеру, суд Читы (Забайкальский край) оштрафовал россиянина Ивана Лосева за пересказ его сна с участием президента Украины Владимира Зеленского.

В то же время против депутата Законодательного собрания Карелии от партии "Яблоко" Эмилии Слабуновой возбудили административное дело о "дискредитации" армии за призыв тратить деньги на школы, а не на войну в Украине.

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