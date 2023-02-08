Российские власти хотят расширить статью о "дискредитации военных" и сажать в тюрьмы за упоминания о "сомнительном" прошлом добровольцев.

В РФ намерены запретить письменно распространять информацию о криминальном прошлом добровольцев, которые принимают участие в боевых действиях в Украине.

Госдума РФ собирается расширить статьи о "военных фейках" и "дискредитации" российской армии, включив туда запрет на разглашение криминального прошлого и тюремных сроков российских добровольцев со стороны СМИ. Об этом заявил председатель думского комитета по безопасности Василий Пискарев, пишет The Moscow Times.

По данным ведомства, административная статья за "обычную дискредитацию" предполагает штраф от 30 000 до 50 000 рублей. Если материалы СМИ дополнены призывами к протестам и организации незаконных акций - штраф составляет до 100 000 рублей.

Видео дня

Уголовная статья за публичную "дискредитацию" предполагает более суровую денежную санкцию - штраф от 100 000 до 300 000 рублей. В рамках уголовной статьи за распространение "фейков" о российской армии нарушителям положены штрафы до 1,5 млн рублей.

Также их могут посадить в тюрьму на срок до трех лет или принудить к исправительным работам.

В РФ сажают россиян, которые против войны в Украине

В начале полномасштабного вторжения в Украину Госдума РФ приняла закон об уголовном наказании за "заведомо ложные фейки" о действиях российской армии.

На данный момент российский режим использует закон для того, чтобы сажать неугодных Кремлю россиян в тюрьмы.

Недавно против депутата Карелии возбудили административное дело о "дискредитации" армии за призыв тратить деньги на школы, а на днях 44-летнюю жительницу Рязанской области Юлию Варакушину задержали за антивоенную надпись в туалете торгового центра.

Также в середине ноября 2022 года российский диктатор Владимир Путин предложил лишать российского гражданства за "дискредитацию" и "фейки" про армию.

Вас также могут заинтересовать новости: