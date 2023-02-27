Полиция расценила надпись, сделанную в годовщину захватнического вторжения, как попытку дискредитировать армию оккупантов.

В России продолжают бессмысленно обвинять людей в "дискредитации" российской армии. На этот раз жителю Москвы объявили подозрение по этой диктаторской статье за надпись, вытоптанную на снегу.

Как сообщает Телеграм-канал "Осторожно, Москва", 24 февраля, в годовщину полномасштабного вторжения РФ в Украину, 28-летний Максим З. вышел на Пушкинскую площадь и вытоптал фразу "365 нет".

Москвича увидел полицейский патруль и задержал его, доставил в отдел и оформил протокол. Полицейские расценили фразу на снегу в годовщину так называемой "СВО" "публичными действиями, направленными на дискредитацию ВС РФ". Завтра Тверской суд определит наказание мужчине.

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Россиян сажают за антивоенную позицию

С захватническим вторжения РФ в Украину соглашаются не все россияне, но Кремль сразу придумал, как заткнуть рот "неугодным". В первые дни войны Госдума РФ приняла закон об уголовном наказании за "заведомо ложные фейки" об армии оккупантов и "дискредитацию ВС РФ".

За год войны в тюрьмы отправили сотни людей по этой статье. Среди них, в частности, депутат Карелии. Против него возбудили административное дело о "дискредитации" армии за призыв тратить деньги на школы. Задерживают и простых россиян. Так, 44-летнюю жительницу Рязанской области Юлию Варакушину задержали за антивоенную надпись в туалете торгового центра.

Впоследствии режим Путина решил еще больше репрессировать антивоенное население. В ноябре прошлого года диктатор предложил лишать российского гражданства за "дискредитацию" и "фейки" про армию. Сейчас эта инициатива в разработке.

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