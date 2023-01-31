Женщине грозит штраф.

44-летнюю жительницу Рязанской области Юлию Варакушину задержали за антивоенную надпись в туалете торгового центра.

Как сообщают российские СМИ, на женщину составили административный протокол по статье о дискредитации Вооруженных Сил РФ.

Известно, что надпись неизвестного содержания появилась в туалете торгового центру "Кротберс" в небольшом городе Касимов в Рязанской области, где проживает около 30 тысяч человек.

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Надпись обнаружили 28 января, уже 30 января полиция нашла подозреваемую (как – неизвестно). Ею оказалась местная жительница Юлия Варакушина. Женщине грозит штраф на сумму до 50 тысяч рублей.

Дискредитация армии РФ

Вскоре после того, как РФ начала полномасштабную войну против Украині, Госдума РФ приняла закон об уголовном наказании за "заведомо ложные фейки" о действиях российской армии. К ответственности фейки об армии привлекли множество людей в РФ, и наказание могут ужесточить. В середине ноября российский диктатор Владимир Путин предложил лишать российского гражданства за "дискредитацию" и "фейки" про армию.

Многие дела о "дискредитации" армии РФ поражают своей абсурдностью. К примеру, суд Читы (Забайкальский край) оштрафовал россиянина Ивана Лосева на 30 тысяч рублей за пересказ его сна с участием президента Украины Владимира Зеленского.

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