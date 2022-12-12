Несколько его публикаций в Instagram легли в основу дела.

Суд Читы (Забайкальский край) оштрафовал россиянина Ивана Лосева на 30 тысяч рублей за пересказ его сна с участием президента Украины Владимира Зеленского.

Как сообщает "Сибирь.Реалии", суд признал Лосева виновным в дискредитации армии РФ.

Дело завели из-за его истории в Instagram, в которой Лосев рассказал следующее: "Сегодня приснилось, что меня мобилизовали, привезли в какой-то подготовительный лагерь, и в этот момент туда врывается ВСУ во главе с Зеленским, всех скрутили, собираются расстреливать, и в этот момент Зеленский проходит мимо меня и говорит: "О, я твои сторисы в инсте видел, Слава Украине!". Я ему отвечаю: "Героям Слава!". Зеленский радостно стучит мне по плечу и говорит: "Так, его отпустите, всех остальных расстрелять". И вот мы с ним стоим, смотрим на все это, и я ему говорю: "А можно с вами селфи для инсты сделать?" Зеленский говорит: "Можно".

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Как сообщил сам Лосев, после изучения его страницы в Instagram правоохранители нашли минимум шесть оснований для возбуждения уголовного дела. Изучали страницу читинца сотрудники ФСБ из Забайкальска (400 км от Читы) – еще в конце сентября. Свои выводы они передали в Центр по противодействию экстремизму Забайкальского края.

"Я не представляю этого: эфэсбэшник лет 40 из Забайкальска сидел и с серьезным лицом перепечатывал мою сторис о том, как мне приснился Зеленский?! Это идиотизм", – возмущается осужденный за дискредитацию армии РФ.

Дискредитация армии РФ

В начале марта, вскоре после полномасштабного вторжения РФ в Украину, Госдума РФ приняла закон об уголовном наказании за "заведомо ложные фейки" о действиях российских вооруженных сил. Ввели наказание и за призывы к воспрепятствованию использованию российских войск "для защиты интересов России, поддержания мира и безопасности или за дискредитацию такого использования".

По указанной статье привлекали множество людей в РФ. К примеру, В Бурятии трижды оштрафовали тренера спортивной школы поселка Онхой Валерия Яковлева за дискредитацию вооруженных сил России. Он срывал расклеенную по школе Z-символику и георгиевские ленточки. А учительницу из российской деревни Шестаково в Смоленской области оштрафовали за надпись "Нет войне", также обвинив в дискредитации армии.

В середине ноября президент РФ Владимир Путин предложил лишать российского гражданства за "дискредитацию" и "фейки" про армию.

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