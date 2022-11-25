Президент РФ сделал вид, будто бы руководство страны не причастно к смертям отправленных на войну россиян.

Российский диктатор Владимир Путин на встрече с якобы матерям участников войны против Украины сравнил потери личного состава РФ со смертями в ДТП и от алкоголизма.

Как президент РФ заявил на встрече, видеозапись которой опубликовали российские СМИ, что российские власти "разделяют боль" матерей, которые потеряли сыновей на войне против Украины.

В то же время лидер страны, скрывающей информацию о своих боевых потерях, сравнил смерть на войне с автомобильными авариями и другими распространенными причинами смерти в России.

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"Конечно, это огромная трагедия. Это пустота, которую ничем не заполнить, когда нет близкого человека, тем более сына. Но, вы знаете, что мне в голову приходит: у нас в ДТП погибают примерно 30 тысяч человек, от алкоголя – примерно столько же. Бывает, к сожалению. Так жизнь складывается. Жизнь – сложна и многообразна, сложнее, чем где-то в бумажках написано. Мы же все под Господом, под Аллахом, под Христом, я не знаю – все, кто верит в высшие силы, это не важно, какой он религии придерживается, – мы все смертные, мы все под Господом. И мы когда-нибудь из этого мира все уйдем. Это неизбежно. Вопрос в том, как мы жили", – заявил Путин.

Ранее СМИ выяснили, что президент РФ Владимир Путин на самом деле провел встречу не с матерями военных, участвующих в войне в Украине, а с женщинами, которые связаны с провластными структурами России. Также стало известно, что профильную организацию – Совет матерей и жен – на встречу не позвали.

Потери России в войне против Украины

Как сообщил Генеральный штаб ВСУ, потери РФ на войне против Украины среди личного состава по состоянию на 25 ноября уже составляют 86150.

Российские власти скрывают информацию о потерях своей армии. В конце сентября Минобороны РФ во второй раз озвучило информацию о потерях, заявив, что погибли якобы только 5937 военных.

Цифра сильно занижена и почти вдвое меньше той, какую называют российские журналисты. СМИ удалось установить имена 9311 российских военных, убитых на войне в Украине, а также 326 мобилизованных россиян.

В конце сентября в России объявили частичную мобилизацию, спустя более чем месяц министр обороны Сергей Шойгу сообщил об отправке 82 тысячи призванных на фронт. По оценкам СМИ, Россия собрала на самом деле по меньшей мере 492 тысячи мобилизованных.

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