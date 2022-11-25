Из 9311 установленных российских военных, убитых в Украине, 1449 человек, то есть более 15%, - офицеры.

На основании открытых источников русской службе Би-би-си удалось установить имена 9311 российских военных, убитых на войне в Украине. Также изданию удалось подтвердить информацию о смерти 326 мобилизованных россиян.

Как сообщает Би-би-си, всего известно о смерти 326 мобилизованных россиян, из них журналистам издания удалось установить имена 290 человек, погибших в зоне боевых действий на территории Украины. Только за последнюю неделю достоверно известно о ликвидации еще 67 мобилизованных россиян.

Причин для существенных среди мобилизованных может быть несколько. По отзывам самих мобилизованных, главные проблемы - это плохая связь координация и недостаточная подготовка рекрутов.

Видео дня

На войне команды и донесения идут по цепочке. И сейчас российским генералам эту линию связи пришлось существенно удлинить. Из-за наличия у украинской армии высокоточного дальнобойного оружия западного образца российские штабы и пункты оперативного управления перенесли глубоко в тыл - за 70 и более км от линии фронта.

В итоге и данные с передовой в штаб, и приказы из штаба к подразделениям приходят с задержкой. А в условиях постоянно меняющейся обстановки это может приводить к принятию несвоевременных решений, а в конечном счете - к дополнительным потерям.

К этому добавляется проблема подготовки пришедших с гражданки людей. В cоцсетях можно найти множество видеороликов, где призванные на военную службу жалуются на плохие условия содержания; отсутствие офицеров, инструкторов, внятного распорядка дня.

Какие из регионов РФ несут наибольшие потери

К концу девятого месяца войны на первое место по числу подтвержденных потерь вышел Краснодарский край (407 погибших). При этом о смерти 37% погибших из этого региона (152 человека) не сообщалось в СМИ и соцсетях - об их гибели удалось узнать только изучая захоронения на местных кладбищах.

На втором месте по числу убитых - Бурятия (348 человек), на третьем - Дагестан (345 человек). Для сравнения: известно лишь о 50 ликвидированных из Москвы, хотя жители столицы составляют почти 9% населения России.

Если поверхностно посмотреть на эти цифры, то может сложиться впечатление, что Кремль посылает на фронт в основном этнические меньшинства. Но, детально изучив собранные Би-би-си, Медиазоной и волонтерами данные, социологи пришли к обратному выводу.

Большинство погибших российских военных - это этнические русские. А высокий риск быть убитым для этнических меньшинств - скорее результат неравенства между регионами, а не сознательной политики дискриминации.

Потери среди подготовленных

Только по подтвержденным данным, более 2500 убитых - это элитные специалисты: солдаты и офицеры отрядов спецназа, морские пехотинцы и военные летчики. На их подготовку ушли годы тренировок и миллионы долларов.

Например, за девять месяцев войны Россия потеряла по меньшей мере 101 военных пилота. Это штучные специалисты и элита любой армии мира. Подготовка только одного летчика-снайпера может занимать 15-17 лет и стоит $12-$14 млн.

Спецназ ГРУ и специальные отряды Росгвардии также несут существенные потери в ходе войны на территории Украины, поскольку их систематически используют для решения несвойственных им задач.

Потеря офицеров спецназа может быть очень чувствительной и трудновосполнимой для российской армии, отмечают опрошенные Би-би-си эксперты. На подготовку лейтенанта соответствующей квалификации нужно по меньшей мере четыре года. А для того чтобы возглавить роту, лейтенант должен набраться опыта и пройти путь до капитана, что потребует еще около четырех лет. В сумме - не менее восьми лет подготовки, отметили специалисты.

Потери среди командиров

Из 9311 установленных российских военных, убитых в Украине, 1449 человек, то есть более 15%, - офицеры. Среди убтых - четыре генерала и 47 полковников.

Большая часть старших офицеров, особенно полковников, погибла в первые два месяца войны. Именно в то время российская армия испытывала наибольшие проблемы со связью и логистикой, а также наступала сразу по нескольким направлениям. После того как связь между штабами и непосредственно воюющими подразделениями была налажена, полковники и генералы стали гибнуть реже.

А вот среди младших офицеров уровень потерь по-прежнему очень высокий. Они гибнут в несколько раз чаще, чем их подчиненные. Многие младшие офицеры еще молоды (звание лейтенанта чаще всего получают в 21-22 года) и неопытны, но уже вынуждены решать, как именно добиться целей, поставленных командованием.

По оценке специалистов, Россия вступила в войну, имея в вооруженных силах избыток военной техники и острую нехватку обученного личного состава. В итоге в ходе войны командиры вынуждены командовать в бою солдатами, как сержанты, лично вести их в атаку или держать с ними оборону вместо того, чтобы руководить боевыми действиями через подчиненных.

К концу девятого месяца войны наибольшее число потерь - 18% - приходится на пехоту.

Продолжают нести потери подразделения ВДВ. Но их доля в общем числе убитых снизилась и сейчас составляет 14%. Скорее всего это связано с изменением характера боевых действий по сравнению с первыми месяцами войны.

В позиционных и оборонительных боях, а также при отступлении существенная нагрузка легла на пехотные подразделения, а основные штурмовые операции сейчас проводят отряды ЧВК и сводные отряды добровольцев.

Число потерь среди тех, кого российские государственные СМИ называют добровольцами, продолжает расти - они составляют уже 11% от всех установленных убитых. В большинстве случаев это люди, по своему желанию подписавшие краткосрочные контракты с минобороны и Росгвардией уже после начала войны. По данным ряда правозащитников, по крайней мере в Чечне, некоторых заставляют записываться в отряды "добровольцев", угрожая серьезными проблемами для близких в случае отказа.

Одна из причин высоких потерь среди добровольцев - недостаточная подготовка. Перед отправкой на фронт наспех сведенные отряды часто проходят лишь 3-10 дней подготовки.

На 25 ноября журналистам удалось узнать имена по меньшей мере 67 заключенных, воевавших в составе российских военизированных подразделений. По оценке фонда "Русь сидящая", число завербованных на войну заключенных превысило 20 тыс. человек.

Мобилизация в РФ

21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил о мобилизации российских военнослужащих, находящихся в запасе. Министр обороны РФ Сергей Шойгу тогда заявил, что мобилизовать планируют около 300 тыс. человек. После объявления мобилизации из России массово начали выезжать мужчины призывного возраста. Сообщалось о больших очередях на границе с Грузией. Также были мгновенно раскуплены авиабилеты в Турцию, Армению.

Позже Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило, что мобилизованным лицам в Российской Федерации не хватает военной формы, спальных мест и уборных.

Вас также могут заинтересовать новости: