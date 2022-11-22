Женщины жалуются, что президент России хочет встретиться с "карманными матерями", которые будут задавать лишь удобные для него вопросы.

Родственницы мобилизованных россиян и срочников требуют встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

Организатор Совета матерей и жен Ольга Цуканова записала обращение-ответ на заявления о том, что Путин собирается встретиться с матерями оккупантов. Оказалось, что никого из Совета матерей и жен на встречу не позвали.

"Вы мужчина или кто? Хватит у вас смелости встретиться открыто не с согласованными вами карманными женщинами, матерями, а с настоящими, которые из разных городов приехали за свой счет сюда к вам? Мы здесь, в Москве, готовы встретиться с вами", — возмутилась россиянка.

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Мобилизация в России

21 сентября в России объявили частичную мобилизацию. Министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что 82 тысячи призванных в рамках частичной мобилизации уже направлены на фронт. Еще 218 тысяч якобы приходят. По оценкам СМИ, Россия собрала на самом деле по меньшей мере 492 тысячи мобилизованных.

Мобилизованных россиян отправляются на фронт, не имея надлежащего обеспечения. Как свидетельствуют перехваты, они также не получают и обещанных денежных выплат.

Сообщалось, что российское военное командование обманом отправляет мобилизованных в пехотные подразделения.

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