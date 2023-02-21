Путин увидел в шефронах ВСУ символику Вермахта.

Российский президент Владимир Путин оговорился о неонацистах в рядах своих силовых структур.

В обращении к Федеральному собранию 21 февраля Путин возмутился наименованием одной из украинских бригад "Эдельвейс".

"Недавно одной из бригад Вооруженных сил Украины, стыдно сказать, … присвоили наименование "Эдельвейс", как гитлеровской дивизии, которая участвовала в депортации евреев, казнях военнопленных, в карательных операциях против партизан Югославии, Италии, Чехословакии и Греции", - цитирует слова Путина пропагандистская Газета.ru.

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Также Путин увидел в шефронах ВСУ символику Вермахта.

Стоит добавить, что "Эдельвейсом" некогда называли отряд специального назначения МВД РФ "Авангард", занимающийся якобы "борьбой с терроризмом".

Силовиков этого отряда использовали также в подавленнии российских митингов.

Путин выступил с посланием – что наговорил

21 февраля – накануне полномасштабной годовщины вторжения в Украину – выступил с посланием к Федеральному собранию. Российские СМИ утверждали, что во время своего выступления глава Кремля якобы "планирует озвучить свою собственную оценку событиям, происходящим на войне в Украине и мире".

Вместо этого российский президент традиционно начал манипулировать историей, рассказывал о мнимых успехах отечественной экономики и обвинял во всех грехах Запад.

Кроме того, Путин заявил о приостановлении участия РФ в Договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.

По мнению советника главы ОП Михаила Подоляка, в своем выступлении Путин лишь показал свою собственную растерянность и неактуальность: "Путин публично продемонстрировал свою неактуальность и растерянность. И подчеркнул, что РФ находится в безусловном "таежном тупике". И перспективных решений у него нет и не будет. Потому что везде "нацисты, марсиане и теории заговора"... Sic transit gloria mundi Путина в парламенте РФ...".

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