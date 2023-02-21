Политик высмеял российского диктатора крылатой цитатой на латыни.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк высмеял сегодняшнее Послание президента РФ Владимира Путина к Федеральному собранию. Как известно, главные тезисы своего монолога с российскими парламентариями Путин посвятил войне в Украине.

Как подчеркнул Подоляк в своем Twitter, рассказы президента РФ о нацистах, марсианах, и упоминания о "теории заговора" против России уже никому не интересны. Путин в своем выступлении лишь показал свою собственную растерянность и неактуальность.

"Путин публично продемонстрировал свою неактуальность и растерянность. И подчеркнул, что РФ находится в безусловном "таежном тупике". И перспективных решений у него нет и не будет. Потому что везде "нацисты, марсиане и теории заговора"... Sic transit gloria mundi Путина в парламенте РФ...", - написал Подоляк.

В конце своего комментария он "потроллил" русского диктатора крылатой латинской цитатой. Выражение "Sic transit gloria mundi" в переводе означает "Так проходит мирская слава". Выражение связано с текстом книги немецкого философа-мистика 14-столетия Фомы Кемпийского "О подражании Христу".

Путин выступил с посланием к Федеральному собранию - главные тезисы

Утром 21 февраля лидер РФ Владимир Путин выступил с посланием к Федеральному собранию. Ранее СМИ анонсировали, что Путин готовит масштабную речь к годовщине полномасштабной войны между Украиной и РФ во время которой планирует озвучить свою собственную оценку событиям, происходящим на войне в Украине и мире.

Так, одним из главных тезисов Путина во время выступления стало заявление о временной остановке участия РФ в Договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. Он констатировал, что отношения России с Западом деградировали, и что "все осталось в прошлом".

Также Путин в рамках своего послания упомянул о "любимой" теме ЛГБТ и призвал россиян придерживаться "традиционных ценностей", и не обольщаться однополыми браками и педофилией Запада.

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