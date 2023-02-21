Президент РФ Владимир Путин в рамках своего послания Федеральному собранию 21 февраля не смог обойти стороной тему "традиционных ценностей" для россиян.
В этом контексте российский диктатор вспомнил о педофилии, однополых браках и других "ужасах", которыми может заразить Россию западный мир, пишет The Moscow Times.
"Посмотрите, что делают на Западе - педофилия становится нормой, священники одобряют однополые браки", - сказал Путин.
Президент РФ уточнил, что никто не собирается вторгаться в частную жизнь россиян, однако граждане РФ обязаны "защитить детей от деградации и вырождения".
"Нейтрализация" ЛГБТ отношений в России
Отметим, что в рамках своей антизападной риторики Кремль давно продвигает тему о "нетрадиционных ценностях" Запада, критикуя тенденции легализации однополых отношений и запугивая этим россиян.
Недавно в РФ нашли ЛГБТ-пропаганду в своем же фильме "Чебурашка", заявив, что он несет опасность для российских детей. Также в РФ увидели отголоски ЛГБТ-пропагнады в мороженном "Радуга".
Осенью 2022 года Госдума РФ заявила, что собирается объявить крупную победу ЛГБТ сообществу внутри России: депутаты инициировали закон о полном запрете "пропаганды нетрадиционных отношений".
Буквально 5 декабря российский диктатор Владимир Путин подписал соответствующий закон. Теперь в России полностью запрещено распространение материалов, которые власти РФ считают "пропагандирующими нетрадиционные сексуальные отношения".