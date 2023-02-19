Ежегодное выступление перед Федеральным собранием Путин решил провести в канун нападения на Украину.

Российский диктатор Владимир Путин уделит особое внимание теме войны с Украиной в своем предстоящем послании Федеральному собранию РФ. Об этом заявил спикер российского президента Дмитрий Песков в эфире российского телевидения.

Он отметил, что "на таком очень сложном этапе нашей жизни" россияне ожидают услышать от Путина "оценку происходящего, оценку специальной военной операции, оценку международной ситуации и видение президентом того, как мы с этим справляемся и как мы пойдем развиваться дальше".

"Это, я думаю, главное, чего все ждут, и главное, на чем так или иначе будет концентрироваться президент", — заявил Песков.

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Обращение Путина к парламенту РФ

В 2022 году Путин проигнорировал свою конституционную обязанность выступить с обращением к Федеральному собранию. За все годы правления это был второй такой случай. В наступившем 2023 году Путин решил обратиться к депутатам незадолго перед годовщиной вторжения в Украину – 21 февраля.

По мнению российского оппозиционера Марка Фейгина, в своем обращении Путин, вероятнее всего, будет утверждать, что его победа в войне против Украины заключается в "сохранении" своей страны. Другие эксперты полагают, что Путин будет говорить о соцзащите военных и их семей.

Помимо выступления в парламенте у Путина запланирован также "митинг-концерт" в Лужниках, где, по всей видимости, состоится "празднование" годовщины нападения на Украину. Там Путин обратится с речью к народу.

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