Президент РФ призвал Минобороны и Росатом подготовиться к испытанию ядерного оружия.

Президент Российской Федерации Владимир Путин объявил о временной остановке участия в Договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. При этом он заявил, что США задумываются о "натуральном испытании ядерного оружия".

"Все осталось в прошлом. Наши отношения деградировали", - заявил Путин, выступая с посланием Федеральному собранию.

При этом он указал, что речь не о выходе России из Договора, а именно о приостановке участия. Кроме того, президент РФ призвал Минобороны и Росатом обеспечить готовность к испытанию российского ядерного оружия.

Видео дня

Стоит отметить, что договор СНВ-3 между Россией и США вступил в силу 12 лет назад. Он предусматривает, что Россия и США сокращают число развернутых ядерных боезарядов до 1550 единиц, межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжёлых бомбардировщиков — до 700 единиц.

Ядерное оружие США - что известно

24 февраля 2017 года Дональд Трамп пообещал расширить ядерный потенциал США. По его мнению, страна сильно отстала в этом плане, и президент намерен добиться ее возвращения "на вершину".

Тогда в России отреагировали не наилучшим способом на это заявление. Тогдашний договор истекал в 2021 году, но его планировали продлить.

29 апреля 2021 года президент США Джо Байден заявил, что Москва и Вашингтон "могут сотрудничать, когда это отвечает взаимным интересам" обеих стран. В качестве примера он привел продление на пять лет Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений в феврале 2021 года.

Вас также могут заинтересовать новости: