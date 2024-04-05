Население города - около 189 тысяч человек.

В российском Орске (Оренбургская область) прорвало дамбу, местные власти начали экстренную эвакуацию населения.

Из-за паводка в области вводили режим чрезвычайной ситуации, однако эвакуировали только жителей отдельных улиц. Местные СМИ еще час назад сообщали, что коммунальные службы укрепляют дамбу. Уже вскоре ее прорвало.

В зону подтопления могут попасть около четырех тысяч частных домов. Сейчас люди выезжают из Ленинского и Советского районов. Отмечается, что вода прибывает с большой скоростью, некоторые дома уже подтапливает.

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В сентябре 2022 года российские военные выпустили по Кривому Рогу восемь крылатых ракет, повредив дамбу. В результате атаки река Ингулец вышла из берегов и затопила прибрежные территории.

Напомним, прошлым летом российские войска взорвали плотину Каховской гидроэлектростанции. В результате этого около 30 населенных пунктов оказались затоплены водой.

Сообщалось, что российские захватчики практически не проводили эвакуацию на оккупированной части Херсонской области. Также они обстреливали спасателей и полицейских, которые пытались ликвидировать последствия.

Уже 22 марта армия РФ направила восемь ракет по ДнепроГЭС. Гидроэлектростанция прекратила свою работу, однако плотина не разрушена.

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