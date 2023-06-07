Россияне пытаются убить всех, кто хочет уехать из затопленного региона.

После вчерашнего теракта российских оккупантов на Каховской ГЭС около 40 тысяч человек нуждаются в эвакуации из затопленных населенных пунктов. Эвакуация с подконтрольной территории продолжается, а у жителей захваченных территорий почти нет шансов на спасение.

Как рассказала в эфире телемарафона жительница Антоновки на Херсонщине Татьяна Ахтеменко, местные жители пытаются оказывать помощь тем, кто оказался в ловушке на оккупированной территории. Нескольких человек, чьи дома затопило до уровня крыши, спасли на лодках. Однако делать это крайне сложно – россияне пытаются убить тех, кто хочет уехать.

"Смотрите, у нас там (на левобережье – УНИАН) остались родные наши. Они постоянно на связи, говорят, что ситуация очень плохая – вода подходит все выше, но запрещают эвакуироваться, стреляют по ногам. Несколько было попыток, что бросали гранаты на людей, если видели, что люди планируют выехать за пределы улицы. Запрещают выезжать. И расстреливают, гранаты сбрасывают. Ситуация очень плохая, и каждые несколько часов с ними (родственниками – УНИАН) на связи, потому что очень переживаем. Утром разговаривали с людьми, они сказали, что просидели три человека с соседями на крыше, ждут помощи, но помощи пока нет", – рассказала женщина.

В самой Антоновке ситуация также критическая – населенный пункт отрезан от других населенных пунктов.

"У нас громко, взрывы за моей спиной. Стою за сгоревшим домом, который люди только недавно купили, но не успели заехать. ... Ситуация очень критическая. Мост – остается буквально два метра и подпорки будут полностью затоплены. Сейчас вода подошла уже на проезжую часть, поэтому Антоновка сейчас остается отрезанной от города. Но сегодня мы смогли поехать в объезд и завезти самое необходимое. Ближайшие 42 часа, как сказали, вода будет прибывать. Мы видим, что скорость воды бешеная, затопило, видим только верхушки деревьев на той стороне, уже не видим домов. Местные, кто хотел, все эвакуировались", – говорит женщина и акцентирует, что продолжается и спасение животных – до сих пор не зафиксировано ни одного случая, чтобы люди оставить любимцев в закрытых помещениях или привязанными.

Эвакуация с левобережья Херсонщины - что известно

Ночью 6 июня российские оккупанты совершили теракт на Каховской ГЭС. В результате подрыва дамбы, по данным ГСЧС, уже подтоплено 20 населенных пунктов на правом берегу Днепра в Херсонской области и более 1900 домов. Большинство – около 25 тысяч – людей, которым нужна помощь в результате подтопления, находятся на оккупированном левобережье. Местная оккупационная "власть" утверждает, что в затопленных районах никто не обращался за помощью. В то же время видео, снятые украинскими военными на оккупированной территории, показывают, что люди заблокированы на чердаках своей домов и в отчаянии умоляют о спасении.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что враг полностью провалил эвакуацию населения, и Украина будет пытаться привлечь международные организации для их спасения.

Враг оставил в опасности не только население захваченных и разрушенных населенных пунктов, но и собственных военных. Был опубликован фрагмент аудиоперехвата, на котором российский военный кричит, что держится за деревья, чтобы не утонуть.

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