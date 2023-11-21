Россиянина на крышах четырех домов пытались поймать три наряда полиции.

Россия обзавелась своим аналогом "черепашки-ниндзя": в городе Орск (Оренбургская область) россиянин более часа бегал от полиции, лазая по канатным проводам, натянутым между домами.

В МЧС РФ остались под впечатлением от инцидента. Работники спасательной службы подозревают, что мужчина находился под каким-то наркотиком, пишут росСМИ.

"Ему примерно 20 лет. Откуда столько сил у него? Как нам сказали, он был под препаратом каким-то, типа соль", - сказали в службе спасения.

Отмечается, что спасатели и полицейские получили вызов от местных жителей в ночь на 19 ноября, примерно в 01:00. Они сообщили о странном мужчине, который перебрался по электропроводам с пятиэтажного жилого дома на соседний двухэтажный.

В итоге за "канатоходцем" пришлось бегать тремя нарядам полиции и спасателем. Юркого россиянина удалось поймать лишь в третьем часу ночи.

"Мы пока поднимемся на крышу, двери, чердаки вскроем, он уже на другое здание убежал. И так мы гонялись за ним в третьем часу ночи, прыгали-скакали", - рассказал непосредственный участник погони.

Также отмечалось, что россиянин "бегал" по канату босиком, без перчаток.

В РФ 12-летний школьник хладнокровно убил одноклассника

На днях в российском Ачинске 12-летний ребенок хладнокровно зарубил своего одноклассника топором из-за оскорбления. О мотиве своих действий преступник рассказал правоохранителям.

РосСМИ писали, что между детьми произошла ссора. Во время конфликта убитый оскорбил маму малолетнего россиянина. Последний, не долго думая, схватил топор и зарубил оппонента. Тело он скинул в реку, но всех улик скрыть не смог.

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