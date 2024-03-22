Опасности для граждан нет, но объект выведен из строя.

Утром 22 марта Россия запустила на Днепровскую ГЭС 8 ракет. Поражения очень значительные.

Об этом заявил глава департамента противодействия преступлениям в условиях вооруженного конфликта Офиса Генпрокурора Юрий Белоусов в эфире телемарафона. По его словам, Украина понимает возможные последствия.

"Сегодня Запорожье было под самой массовой атакой - только в саму ГЭС попали 8 раз, то есть 8 ракет, которые попали в этот чрезвычайно важный для Украины объект, который содержит не только энергетическую мощную составляющую, но и выполняет другие функции... И все мы понимаем возможные последствия - Украина уже переживала последствия от поражения похожего объекта (Каховской ГЭС - УНИАН). Сейчас, насколько я знаю, по данным, которые мы получили, опасности для граждан нет. Объект действительно выведен из строя. Я надеюсь, что наши коллеги из соприкасающихся ведомств сделают все возможное для его восстановления, но поражения очень значительные", - сказал Белоусов.

Удар по ДнепроГЭС - что известно

Как сообщал УНИАН, утром стало известно, что после ночной мощной комбинированной атаки россиян поражены не только жилые дома, но и ряд объектов критической инфраструктуры. Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, сообщил, что Россия ударила по дамбе ДнепроГЭС. В Центре противодействия дезинформации сразу среагировали, отметив, что уже фиксируют различные фейки об "уничтожении плотины", которые запускает враг, а также утверждения, что "Украина полностью останется без света". Вся эта информация не соответствует действительности, пишет ЦПД.

В Минэнерго заявили, что сегодняшняя атака оккупантов является самой масштабной на украинскую энергетику за последнее время.

В "Укргидроэнерго" уверяют, что угрозы прорыва плотины ДнепроГЭС после ракетных ударов россиян по станции нет. По станции было два прямых попадания.

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