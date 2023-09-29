Призыв начнется 1 октября и продлится до 31 декабря.

Российский президент Путин сегодня подписал указ об осеннем призыве россиян на военную службу в 2023 году.

На сайте официального опубликования правовых актов указывается, что указ вступает в силу 29 сентября. Согласно документу, в этом году призвать собираются 130 тысяч человек в возрасте от 18 до 27 лет.

"Осуществить с 1 октября по 31 декабря 2023 года призыв на военную службу граждан в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих в соответствии с федеральным законом "О воинской обязанности и военной службе" призыву на военную службу в количестве 130 тысяч человек", - говорится в указе.

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Мобилизация в России: последние новости

Напомним, прошлой осенью на фоне усехов украинской армии Путин объявил о "частичной мобилизации" российских военнослужащих, находящихся в запасе. Позже он заявил о ее завершении, однак его же слова опроверг Кремль.

Многие эксперты считали, что в России могут вновь объявить широкомасштабную мобилизацию, поскольку российская армия несет большие потери.

Военный эксперт Алексей Гетьман убежден, что Путин боится прибегать к ней снова до проведения выборов.

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