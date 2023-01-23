Пресс-секретарь российского президента заявил, что мобилизация, помимо военной службы, также включает в себя мероприятия, необходимые для обеспечения задач вооруженных сил.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомним россиянам о том, что частичная мобилизация на территории РФ все еще действует, ведь она включает в себя не только военную службу, но и мероприятия, необходимые для обеспечения задач военного аппарата.

Песков во время пресс-конференции вновь попытался пояснить, почему в РФ все еще нет окончательного документа о завершении мобилизации, несмотря на то, что Минобороны объявило о достижении необходимой численности призывников.

"Призыв в рамках частичной мобилизации осуществлялся до достижения установленной численности, необходимой для выполнения вооруженными силами поставленных задач. Минобороны собственно рапортовало как раз о том, что установленная численность была достигнута, в связи с чем призыв граждан в рамках частичной мобилизации был остановлен, завершен", - сказал Песков.

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При этом прихвостень Путина уточнил, что сейчас в России все-таки продолжается частичная мобилизация. Она нужна для выполнения мероприятий, необходимых для обеспечения задач Минобороны.

"Это связано с выполнением задач военнослужащими и так далее, и так далее, и так далее. В этой части это продолжает работать", - отметил он.

Последние заявления о частичной мобилизации в РФ

Ранее в администрации Путина в ответ на запрос псковского депутата Артура по поводу отсутствия официального указа о завершении мобилизации на территории РФ заявили, что она все еще продолжается.

Тогда Дмитрий Песков попытался выкрутиться из положения и назвал такую оказию "юридической особенностью" и призвал россиян ориентироваться на заявления Путина.

Тем временем граждане РФ массово жалуются на мобилизацию и говорят, что на военную службу "гребут всех абсолютно".

21 сентября Путин объявил в своей стране якобы частичную мобилизацию, однако повестки получали не только люди, находившиеся в запасе.

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