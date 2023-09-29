Призванным мужчинам нужно будет год отслужить в российской армии.

На большей части территории России с 1 октября стартует осенний призыв, только в отдельных районах Крайнего Севера он будет проходить в период 1 ноября-31 декабря.

16 октября планируют начинать отправлять призовников со сборных пунктов для прохождения службы в места "постоянной дислокации войск на территории России", утверждают в Минобороны РФ.

Заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба российской армии контрадмирал Владимир Цимлянский во время брифинга утверждал, что призывники не будут отправлены в Украину в зону боевых действий.

Видео дня

"В пункты дислокации подразделений ВС РФ в "ЛНР", "ДНР", Херсонской и Запорожской областях или для участия там в выполнении задач специальной военной операции военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, направляться не будут", - сказал он.

Призывникам нужно будет отслужить в армии РФ год. Осенью текущего года в российскую армию могут призвать мужчин в возрасте 18-27 лет. С 1 января 2024 года вступит в силу закон, которым предусмотрено повышение призывного возраста до 30 лет.

Важные новости России о войне - сегодня это стоит знать

РФ во время полномасштабной войны против Украины прибегала к скрытой мобилизации. Кроме того, по сведения Службы безопасности украинского государства, противник привлекал к боевым действиям солдатов срочной службы, хотя российский диктатор Владимир Путин обещал, что срочники не будут участвовать в боях.

Стоит отметить, что Россия понесла огромные потери в живой силе в Украине. В Генштабе Вооруженных сил Украины сообщили, что общие потери российской армии составляют приблизительно 277 тысяч 660 противников.

Вас также могут заинтересовать новости: