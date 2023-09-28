Алексей Гетьман отметил, что Путину нужны относительно демократичные выборы.

У Российской Федерации есть большая потребность в мобилизации населения для войны против Украины. Президент РФ Владимир Путин до выборов не будет проводить мобилизацию открыто.

По словам военного эксперта и майора запаса ВСУ Алексея Гетьмана, пока что в России прямой мобилизации не будет, потому что Путину нужны хотя бы относительно демократичные выборы.

"Им очень важно провести относительно демократично выборы президента, чтобы Путин не стал, как Лукашенко, которого не признал весь мир как законно избранного президента. Поэтому они будут тянуть с мобилизацией и пытаться убедить общество, чтобы на нас давили для перемирия и переговоров. Им надо время, чтобы Путин стал хоть как-то легетимным для Запада президентом. В противном случае будет как с Лукашенко. Я думаю, что прямой мобилизации не будет, но скрытая будет", - объяснил эксперт в эфире телемарафона.

Мобилизация в России - последние новости

19 сентября стал известно, что Кремль рассматривает вариант полноценной публичной мобилизации граждан для войны против Украины из-за больших потерь на фронте.

21 сентября 2022 года Путин объявил частичную мобилизацию, в рамках которой планировали набрать около 300 тысяч человек. Тогда россияне массово стали выезжать из страны.

Позже глава минобороны РФ Сергей Шойгу объявил, что мобилизация завершена. На самом деле ее проводили скрыто - на фронт отправляли россиян под видом добровольцев, в том числе заключенных. Как позже выяснилось, принудительно отпавляли в Украину даже иностранцев.

21 сентября представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов указал, что вероятная новая волна мобилизации на этот раз коснется и жителей Москвы.

Стоит отметить, что с начала полномасштабного вторжения общие потери России составили около 276 990 человек, а также тысячи единиц техники.

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