Финансирование ЧВК "повара Путина" оказалось под угрозой.

У главаря частной военной компании "Вагнер" Евгения Пригожина появились тревожные волнения из-за того, что за его наемников в Сирии и Африке возьмутся американцы.

Как сообщает проект "ВЧК-ОГПУ" со ссылкой на источник, американцы могут "отжать" у "Вагнера" основные объекты, из которых финансируется ЧВК Пригожина.

"Обсуждается, что за "Вагнер" могут серьезно взяться американцы в Африке и Сирии. Если так произойдет, то есть риск, что отожмут главные объекты, которые там сейчас под охраной музыкантов и из которых идет финансирование. Пусть это сильно никогда не обсуждалось вслух, но считалось, что из тех объектов оркестр ("Вагнер" - УНИАН) и живет. Вот здесь и может потребоваться огромный объем средств, чтобы перекрыть расходы. И не факт, что их дадут", - говорит источник.

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По данным собеседника проекта, ранее ЧВК Пригожина пренебрегала волонтеркой, ведь ее обеспечивали всем необходимым. "Вагнеровцев" считали главной военной силой страны, а Пригожина - главным действующим лицом, после Путина, конечно. Сейчас "Вагнер" реально думает над тем, чтобы просить волонтерку.

США против "Вагнера"

Американское правительство официально признал пригожинскую "группу Вагнера" международной преступной организацией и ввел санкции против нее и связанных с ней лиц и компаний. В Госдепе заявляли, что Вашингтон активно работает над "нейтрализацией" деятельности ЧВК "Вагнер". Советник Госдепартамента США Дерек Чолле пояснил, что Штаты не будут просто наблюдать за попытками организации вербовать в свои ряды наемников со всех уголков мира.

По оценке американского Института изучения войны, это решение значительно усложнит для "группы Вагнера" ее деятельность за пределами России и подконтрольных ей оккупированных территорий Украины.

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