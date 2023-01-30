Журналисты рассказали об интересном случае "перевоспитания" российских зэков на фронте.

Завербованные в "Группу Вагнера" российские заключенные бегут с фронта. Один даже пытается вернуться обратно в тюрьму. Об этом необычном случае пишет The New York Times.

Журналисты узнали историю вора-рецидивиста Игоря Матюхина, которого Евгений Пригожин завербовал в "Группу Вагнера" осенью прошлого года. Соблазнившись обещанием свободы и щедрого денежного вознаграждения, мужчина вскоре оказался в тренировочном лагере для наемников в Луганской области.

Увиденное там сильно отличалось от обещаний Пригожина и представлений самого Матюхина, ожидавшего увидеть патриотически настроенное братство.

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"Г-н Матюхин описал атмосферу страха, которую "Вагнер" внушал осужденным, чтобы они дрались. Он сказал, что им угрожали массовыми казнями, и по крайней мере одного человека из его подразделения забрали за неподчинение приказу и больше не возвращали", – пишет издание.

Когда тренировочный лагерь внезапно попал под атаку украинцев, Матюхин воспользовался суматохой и сбежал в Россию. По словам несостоявшегося наемника, сейчас он скрывается, но при этом пытается вернуться обратно в свою тюрьму.

"Родственник г-на Матюхина подтвердил, что он записался в Вагнер, но другие аспекты его военного рассказа не удалось проверить независимо", – отметили авторы публикации.

Группа Вагнера на войне в Украине

Россия начала активно использовать заключенных на войне во второй половине лета. Олигарх Евгений Пригожин лично ездил по тюрьмам и вербовал зэков в свою "Группу Вагнера".

Не смотря на попытки Пригожина представить свою группировку как самую боеспособную силу на российской стороне, на практике вагнеровцы "прославились" в основном тяжелейшими потерями.

В январе 2023 года россияне уже начали вербовать и украинских заключенных из тюрем на оккупированной территории.

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