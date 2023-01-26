Среди лиц, попавших в американский список - финансист президента РФ Владимира Путина.

Министерство финансов США ввело санкции против ЧВК "Вагнер" и ряда российских чиновников, связанных с частной военной компанией.

Как сообщает пресс-служба ведомства, Вашингтон признал ЧВК "Вагнер" международной преступной организацией и ввел санкции в отношении ключевых лиц и структур, связанных с вагнеровцами. В список также попали лица, связанные с оборонно-промышленным комплексом Москвы, а также члены семьи союзников Путина. Также санкции вели против двух человек, причастных к попыткам России аннексировать части Украины.

"В то время как санкции и меры экспортного контроля в отношении России со стороны нашей международной коалиции продолжают набирать силу, Кремль отчаянно ищет оружие и поддержку - в том числе через жестокую группу "Вагнера" - для продолжения своей несправедливой войны против Украины", - заявила министр финансов США Джанет Л. Йеллен.

По данным CNN, Госдеп США также ввел санкции:

против трех руководителей Федеральной службы исполнения наказаний России, которая принимала участие в вербовке наемников в состав ЧВК "Вагнер". Среди них глава Федеральной службы исполнения наказаний РФ в Туле Иван Прокопенко;

​против заместителя премьер-министра, министра промышленности и торговли;

против председателя избирательной комиссии Ростовской области;

против финансиста президента РФ Владимира Путина.

США также ввели санкции в отношении жены главы Татарстана Гульсины Миннихановой, директора ФСИН Аркадия Гостева и основателя Yota Сергея Адоньева.

Деятельность ЧВК "Вагнер"

Ранее в Госдепе анонсировали, что Вашингтон активно работает над "нейтрализацией" деятельности ЧВК "Вагнер". Тогда советник Госдепартамента США Дерек Чолле заявил, что Америка не будет просто наблюдать за попытками организации вербовать в свои ряды наемников со всех уголков мира.

До этого президент Сербии Александр Вучич в эфире местного телевидения заявил, что Россия должна прекратить вербовку сербов в "Группу Вагнера" для участия в войне против Украины.

Сейчас наемники ЧВК "Вагнер" принимают активное участие в войне против Украины. Сообщалось о гибели 40 тысяч завербованных заключенных.

Недавно в сети появились кадры огромного кладбища военной компании. Общество шокировало количество безымянных могил.

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