США внимательно следят за тем, что ЧВК "Вагнер" стремится вербовать наемников из Сербии и других стран.

Советник Госдепартамента США Дерек Чолле заявил, что Соединенные Штаты Америки работают над нейтрализацией деятельности ЧВК "Вагнер" по всему миру.

Как пишет AP, Чолле во время переговоров с президентом Сербии Александром Вучичем в Белграде отметил, что США внимательно следят за тем, что ЧВК "Вагнер" стремится вербовать наемников из Сербии и других стран, и этого нельзя допустить.

"Я не знаю, есть ли опасения (у Сербии – ред.), мы говорили о наших опасениях, и мы с нетерпением ждем совместной работы с правительством здесь, в Белграде, и в других местах, где ЧВК "Вагнер" активна, чтобы положить конец ее деятельности", – подчекрнул советник Госдепа.

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По его словам, ЧВК "Вагнер" "ужасно действует во всем мире, будь то в Ливии, Центральноафриканской Республике или прямо сейчас в Украине". Кроме того, Чолле призвал Сербию ввести санкции против России.

"Мы считаем, что страны должны подписаться под санкциями, поскольку действия России должны быть не только осуждены, но и наказаны. Россия каждый день ведет жестокую, неоправданную войну против Украины. Мы должны дать понять, что такое поведение неприемлемо", – добавил он.

Деятельность ЧВК "Вагнер"

Боевики ЧВК "Вагнер" в настоящее время составляют около четверти от общего числа российских войск в Украине. По словам представителей одной из западных разведок, роль "Группы Вагнера" в российской военной кампании против Украины постоянно растет.

Кроме того, Россия наращивает деятельность ЧВК "Вагнер" за пределами Украины. Количество операций с участием боевиков выросло в Африке и Европе. Наемники используются для подавления антипутинских настроений и продвижения интересов РФ в горнодобывающей промышленности.

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