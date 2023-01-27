"Вагнеровцы" вернулись к попыткам вернуть влияние в африканских странах.

Министерство финансов США ввело ряд санкций против 16 организаций, поддерживающих деятельность российской ЧВК "Вагнер". Таким образом Вашингтон хочет помешать попыткам "вагнеровцев" возобновить военную деятельность за пределами Украины.

Аналитики Института изучения войны напомнили, что Штаты признали "Вагнера" международной преступной организацией, указав на ее роль в операциях России на территории Украины и причастности к преступлениям в ЦАР и Мали.

"Ужесточение санкций в отношении определенных организаций вне РФ и сосредоточение внимания на деятельности ЧВК "Вагнер" свидетельствует о том, что Минфин США пытается помешать попыткам "вагнеровцев" возобновить военную деятельность за пределами Украины", - пояснили в ISW.

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По мнению аналитиков, ЧВК "Вагнер" пока прибегает к попыткам вернуть влияние в африканских странах. В частности они пытаются восстановить позиции и роли, на которых сосредоточивала значительное внимание перед тем, как принять участие во вторжении РФ на территорию Украины.

Деятельность ЧВК "Вагнер"

Ранее в Госдепе заявляли, что Вашингтон активно работает над "нейтрализацией"деятельности ЧВК "Вагнер". Советник Госдепартамента США Дерек Чолле пояснил, что Штаты не будут просто наблюдать за попытками организации вербовать в свои ряды наемников со всех уголков мира.

26 января Министерство финансов США ввело санкции против ЧВК "Вагнер" и ряда российских чиновников, связанных с частной военной компанией. В список также попали лица, связанные с оборонно-промышленным комплексом Москвы, а также члены семьи союзников Путина. Также санкции вели против двух лиц, причастных к попыткам России аннексировать части Украины.

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