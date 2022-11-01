Он повторил, что принял решение выйти из российского гражданства.

Российский банкир Олег Тиньков уверяет, что не удалял пост, в котором объявил об отказе от российского гражданства.

Соответствующий пост появился в его Instagram.

Бизнесмен заявил, что "путинские тролли", вероятно, причастны к тому, что его пост исчез. Он повторил то, о чем говорилось в его предыдущем заявлении.

Видео дня

"Он говорил, что я принял решение выйти из российского гражданства, из-за вторжения России в независимую Украину. Я против этой войны, и убийства мирный людей. Более того, я начинаю процесс отзыва своего бренда "Тинькофф" из Банка", – заявил он.

Также Тиньков обвинил бывших коллег Оливера Хьюза и Станислава Близнюка в том, что они "после звонка в Администрацию Президента", решили "изолировать" его и сменить название банка. Якобы имя "ассоциируется с врагом народа".

"Помню, был пресс-релиз на эту тему, что поменялось? Вам удалось захватить банк и вы им сейчас управляете (х**ово кстати), но это хорошо, меньше денег достанется Путину и войне. У вас новый хозяин, которым вы там манипулируете, ну и переименуйте его в "Потанин-Банк".. а мое имя не должно ассоциироваться с фашизмом", – добавил он.

Отметим, "Тинькофф банк", ранее принадлежавший Тинькову, в ответ заявил, что якобы юридические права на бренд принадлежат самому банку.

Напомним, днем ранее российский банкир Олег Тиньков объявил об отказе от российского гражданства, опубликовав соответствующий пост в Instagram. Вскоре публикация исчезла, российские СМИ заявили, что бизнесмен удалил ее. Поползли слухи о том, что Тиньков отказался от своего заявления.

Позиция Тинькова относительно войны в Украине

Как писал УНИАН, основатель банка "Тинькофф" Олег Тиньков одним из первых выступил против войны с Украиной. Также со схожими заявлениями выступили российский миллиардер Михаил Фридман (группа Альфа), а также близкий к президенту РФ Олег Дерипаска (Русал).

Уже в мае Тиньков заявил , что продал свою долю бизнеса "за копейки", потому что "находился в состоянии заложника". Банкир назвал произошедшее "отчаянной распродажей, распродажей со скидкой". Якобы после его антивоенных заявлений менеджменту банка поступили угрозы из Кремля.

Вскоре он уехал из России и сообщил о намерении вывезти из страны и свои бренды. Он заявил, что не может зарабатывать в стране, которая убивает мирных жителей Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: