Олег Тиньков отметил, что продал свою долю бизнеса "за копейки", потому что "находился в состоянии заложника".

Российский бизнесмен Олег Тиньков лишился доли в своем банке из-за антивоенного поста в социальной сети Instagram. Бывший банкир назвал произошедшее "отчаянной распродажей, распродажей со скидкой".

Об этом Тиньков рассказал в интервью газете The New York Times.

"Я не мог обсуждать цену. Я находился в положении заложника - ты берешь то, что тебе предлагают. Я не мог договариваться", - отметил бизнесмен.

По его словам, после поста менеджменту банк поступили угрозы из Кремля. Н отметил, что власть пригрозила национализировать финучреждение, не сменится собственник и название. Тиньков уточнил, что компанию "продал за копейки" - всего за 3% от того, что считал реальной стоимостью банка.

Кроме того, экс-банкир нанял телохранителей, потому что опасается за свою жизнь.

"Мне сказали: "Решение по тебе принято". Значит ли это, что вдобавок ко всему меня убьют, я не знаю. Я не исключаю этого", – рассказал Тиньков.

Он считает, что "России как страны больше не существует", но Путин будет при власти еще долго.

"Я считал, что путинский режим плохой. Но, конечно, я не предполагал, что это примет такие катастрофические масштабы", – объяснил бизнесмен.

Также он отметил, что элиты "в шоке" от войны и многие предлагали ему поддержку.

"Они понимают, что связаны с Западом, что они часть мирового рынка и так далее. А они быстро превращаются в Иран. И им это не нравится. Они хотят, чтобы их дети проводили летние каникулы на Сардинии", - подытожил Тиньков.

Как ранее сообщал УНИАН, 24 февраля Россия начала полномасштабную войну против Украины. Сначала противник бомбил военные объекты, а потом атаковал мирное население.

При этом основатель банка "Тинькофф" Олег Тиньков одним из первых выступил против войны с Украиной. Он указал, что гибель людей - недопустима.

С похожими заявлениями выступи российский миллиардер Михаил Фридман (группа Альфа), а также близкий к президенту РФ Олег Дерипаска (Русал).

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