Олег Тиньков, Олег Дерипаска и Михаил Фридман не поддерживают решения Владимира Путина воевать с Украиной

Основатель банка "Тинькофф", который попал под жесткие санкции ЕС и США, Олег Тиньков выступил против войны с Украиной. Он указал, что гибель людей - недопустима.

Об этом бизнесмен Тиньков сообщил в Instagram.

"Сейчас в Украине погибают невинные люди каждый день, это немыслимо и недопустимо! Государства должны тратить деньги на лечение людей, на исследования победы над раком, а не на войну. Мы против этой войны!" – говорится в сообщении.

Стоит отметить, что он не единственный из российских крупных бизнесменов, кто высказался против войны с Украиной.

Ранее с похожими заявлениями выступи российский миллиардер Михаил Фридман (группа Альфа), а также близкий к президенту РФ Олег Дерипаска (Русал).

В то же время ни один из них не назвал Путина убийцей и агрессором, а также не сказал, чьи именно военные и ракеты убивают украинцев.